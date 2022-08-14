Стріхарський привітав будівельників зі святом: "ви будуєте історію"
Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Народний депутат Андрій Стріхарський привітав будівельників із професійним святом, яке щорічно відзначається у другу неділю серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стріхарського у Facebook.
"Вітаю з Днем Будівельника! Ваш унікальний професіоналізм на найвищому рівні. Ви будуєте не тільки будинки та міста. Ви будуєте історію. Пройдуть десятиліття, а ваші об'єкти будуть так само міцно стояти. Нехай і ваше життя буде таким самим стабільним і міцним. Бажаю вам, щоб ніколи не закінчувалися нові об'єкти. Будуйте щастя своїми руками. Бажаю вам здоров'я, удачі та успіху", - написав Стріхарський.
Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський передав лікарням у Черкаській області медикаментів на майже 1 млн гривень.