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Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти 1 млн гривен

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Понедельник 11 июля 2022 19:09
Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти 1 млн гривен Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат Андрей Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти миллион получили 4 медицинских учреждения моего округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook.

"Пытались собрать и передать самое необходимое для важнейшего обеспечения соответствующих медицинских учреждений Корсунь-Шевченковской, Селищенской, Городищенской и Ольшанской общины", - написал Стрихарский.

Стрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти 1 млн гривенСтрихарский передал больницам в Черкасской области медикаментов на почти 1 млн гривен

Напомним, ранее Стрихарский передал больницам в Черкасской области медицинское оборудование на почти 2 млн гривен.

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Черкасская область Андрей Стрихарский
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