Стрихарский о бое Усик-Джошуа: у украинского боксера есть все шансы победить

Несмотря на то, что Энтони Джошуа будет принимать Александра Усика дома, у украинского боксера есть все шансы победить.

"Сразу скажу: этот бой будет особенным. Не только из-за статуса соперника - хотя Энтони действительно будет, наверное, самым актуальным и титулованным среди соперников Александра среди тяжеловесов на профессиональной арене. Джошуа - соперник с удивительно неудобной антропометрией: и выше, и с существенным преимуществом по размаху рук. С показателем в 208 см размах и 199 см он будет иметь существенное преимущество - давно таких соперников не было у Александра, со времен, возможно, американца Майкла Хантера (да и то он был меньше - 202, 188). И это очень существенное обстоятельство, которое обусловит особую тактику ведения боя", - рассказывает он.

По словам Стрихарского, не стоит забывать о том, что Усик сразится не дома.

"Это нельзя сбрасывать со счетов, тем более организаторы объявили летом о возможных 60 тыс. зрителей. В наши коронавирусные времена это невероятная цифра и впечатляющая поддержка. Но сразу выскажу непопулярную мысль: для Джошуа выйти на ринг именно дома гораздо важнее. В Великобритании Усик уже не раз боксировал, в том числе - против хозяев. Парень он крепкий, устойчивый духом. Я не думаю, что местные трибуны способны его сломать - разве что наоборот завести", - прогнозирует вице-президент ФБУ.

В пользу Усика, по мнению Стрихарского, играет тот факт, что он - опытный боксер, за плечами которого бои самого высокого уровня, но и не только это.

"Считаю, что перед поединком мы получили ключевую весть. Что Анатолий Ломаченко будет в углу украинского боксера. Это исключительной важности нюанс. "Папаченко" с Усиком прошел огромный путь, он прекрасно знает Александра и во время боя будет тем мозговым центром, который поможет Усику показать не 100, а 101 процент своих умений и возможностей именно тогда, когда нужно", - уверен он.