Бой Усик-Джошуа: где и когда смотреть
Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик (Getty Images)
В Лондоне украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик проведет бой с английским чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Боксеры встретятся на футбольном стадионе "Тоттенхэма".
О том где и когда смотреть боксерский поединок - читайте далее в материале РБК-Украина.
Когда бой
Поединок Усика и Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне.
Во сколько начало
Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.
Где смотреть
В Украине прямая трансляция поединка будет доступна платформе MEGOGO. Также бой можно будет посмотреть на сервисе DAZN.
Кроме того, поединок будет транслироваться в городах-миллионниках, в нескольких десятках кинотеатрах. Будут фан-зоны в разных городах мира.