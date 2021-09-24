Стріхарський про бій Усик-Джошуа: у українського боксера є всі шанси перемогти

"Відразу скажу: цей бій буде особливим. Не лише через статус суперника - хоча Ентоні й справді буде, напевно, найбільш актуальним і титулованим серед суперників Олександра серед важковаговиків на професіональній арені. Джошуа - суперник із напрочуд незручною антропометрією: і вищий, і з суттєвою перевагою за розмахом рук. Із показником у 208 см розмаху та 199 см він буде мати суттєву перевагу - давно таких суперників не було в Олександра, з часів, можливо, американця Майкла Хантера (та й то він був меншим – 202, 188). І це дуже суттєва обставина, яка зумовить особливу тактику ведення бою", - розповідає він.

За словами Стріхарського, не варто забувати про те, що Усик буде битися не вдома.

"Це не можна скидати з рахунку, тим більше організатори оголосили влітку про можливих 60 тис. глядачів. У наші коронавірусні часи це неймовірна цифра та вражаюча підтримка. Але відразу висловлю непопулярну думку: для Джошуа вийти на ринг саме вдома набагато важливіше. У Великобританії Усик уже не раз боксував, у тому числі - проти господарів. Хлопець він міцний, стійкий духом. Я не думаю, що місцеві трибуни здатні його зламати - хіба що навпаки завести", - прогнозує віце-президент ФБУ.

На користь Усика, на думку Стріхарського, грає той факт, що він - досвідчений боксер, за плечима якого бої найвищого рівня, але і не тільки це.

"Вважаю, що перед поєдинком ми отримали ключову звістку. Що Анатолій Ломаченко буде в кутку українського боксера. Це виняткової ваги нюанс. "Папаченко" з Усиком пройшов величезний шлях, він чудово знає Олександра та під час бою буде тим мозковим центром, який допоможе Усику показати не 100, а 101 відсоток своїх умінь і можливостей саме тоді, коли це треба", - впевнений він.