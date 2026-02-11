Стрибок у банках: "свіжий" курс валют на 11 лютого та де євро вже дорожче 52 гривень

Головне:

Долар (НБУ): 43,09 грн (+6 коп.). В обмінниках стабільно - 43,20 грн .

. Євро (НБУ): 51,25 грн (+13 коп.). На готівковому ринку ціна вже сягає 51,51 грн .

. Стрибок у банках: У Райффайзен Банку картковий курс євро вже перетнув позначку 52,16 грн.

Фото: курс валют на 11 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс в обмінниках

Середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, тримається на рівні 43,20 гривні при купівлі. Якщо ж ви хочете здати валюту - це можна зробити за нижчим курсом - 43,10 гривень.

Євро ж в обмінниках сьогодні коштує в середньому 51,51 гривню при купівлі та 51,35 гривню при здачі валюти.

Курс в банках

ПриватБанк продає долари по 43,28 гривень в касах та 43,90 гривень у разі операції карткою. Євро тут суттєво дорожче, ніж в обмінниках - 51,70 гривню в касах та 51,81 гривню - безнал.

В Ощадбанку долар сьогодні можна купити за 43,40 гривень в касі та 43,45 гривні - карткою. Євро також дорожче за обмінники - 51,75 та 51,85 відповідно.

Монобанк сьогодні продає долари по 43,28 гривні, а євро - 51,75 гривні.

Курс долара у "Пумбі" встановлено на рівні 43,40 гривні при купівлі в касі, а карткою дешевше - 43,20 гривні. Євро ж тут можна купити за 51,60 гривню.

OTP Bank встановив курс долара на рівні 43,40 гривень у касах та 43,35 гривні - картки. За євро тут доведеться заплатити в касі 51,90 гривню, а карткою - 51,75 гривню.

Райффайзен Банк виставив курс долара на рівні 43,35 гривень при купівлі у касах та 43,70 гривні - для карток. Євро ж тут вже переступило 52 гривні. Так, при карткових операціяї за євро тут доведеться заплатити 52,16 гривні, у касах дешевше - 51,60 гривню.