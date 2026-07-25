Без скачков, но по 45 грн: банков дал прогноз по курсу доллара на конец июля
На рубеже июля и августа украинский валютный рынок будет оставаться прогнозируемым и контролируемым. Национальный банк Украины продолжает выполнять роль "дирижера", сдерживающего дисбалансы и не допускающего резких скачков курса.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Главное:
- Прогноз курса: Доллар будет держаться в пределах 44,6-45 грн, а евро - в пределах 50,8-51,5 грн. Ежедневные изменения будут минимальными - в пределах нескольких копеек.
- Роль НБУ: Регулятор контролирует ситуацию на межбанке с помощью валютных интервенций (ожидаемый недельный объем - от 800 млн долларов до 900 млн долларов), компенсируя небольшой превышающий спрос импортеров на 10-15%.
- Ситуация в наличном сегменте: В обменниках и банках царит летняя "пауза", ажиотажа нет, а разница между наличным курсом и межбанком постепенно уменьшается.
Что будет происходить на рынке
"По предварительным оценкам, спрос может превышать предложение примерно на 10-15%. Для украинского валютного рынка это не является критическим дисбалансом. У НБУ достаточно инструментов, чтобы компенсировать такую разницу и не допустить резких скачков курса", - отмечает банкир.
Спрос и предложение: В конце июля и начале августа традиционно более активно покупают валюту импортеры энергоносителей, оборудования и сырья, однако критического дисбаланса рынок не чувствует.
Доверие бизнеса и населения: Благодаря стабильной работе регулятора бизнес имеет доступ к необходимой валюте, а граждане не скупают доллары и евро из-за паники.
Внешние факторы и инфляция: Поддержкой курса является международная финансовая помощь и стабильные потребительские цены. Главными рисками остаются мировые цены на нефтепродукты и военная активность, которые могут повлиять на инфляцию.
Ожидаемые параметры валютного рынка (27.07 - 02.08):
Курсовые коридоры:
- Межбанк: 44,6-45 грн/доллар и 50,8-51,5 грн/евро
- Наличный рынок: 44,8-45 грн/доллар и 51-51,5 грн/евро
- Ежедневный "шаг" изменений: До 0,05-0,15 грн. на межбанке, до 0,1-0,2 грн. в комбанках и до 0,3 грн. в обменниках.
- Недельные отклонения: Средние колебания будут составлять 1-1,5% от стартового курса недели.
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