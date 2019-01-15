Ястремская выиграла первый в карьере матч на турнирах Grand Slam

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Украинская теннисистка пробилась во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала свою первую победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В матче первого круга 18-летняя спортсменка, которая находится на 57 месте в мировом рейтинге, победила 75 теннисистку мира Саманту Стосур из Австралии - 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 18 минут.

Следующей соперницей Даяны станет 23 ракетка мира Карла Суарес-Наварро из Испании, которая сегодня справилась в двух сетах (7:5, 6:2) с француженкой Кларой Бурель (WTA 551).

Dayana Yastremska takes out home favorite Samantha Stosur!



Wins 7-5, 6-2!#AusOpen pic.twitter.com/AMsQCpZxPo — WTA (@WTA) January 15, 2019

Ястремская впервые в карьере вышла во второй круг турнира Grand Slam. До этого она играла на "шлемах" всего трижды и только один раз - в основной сетке.

5️⃣games in a row!



Eighteen-year-old Dayana Yastremska fights back from 2-5 down to steal the first set from Sam Stosur, 7-5.#AusOpen pic.twitter.com/P4lh3tmX5f — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2019

В текущем сезоне Даяна уже успела сыграть в четвертьфинале турнира WTA International в Хобарте в одиночном разряде и в полуфинале парного.

Также во второй круг турнира в Мельбурне-2019 пробились Леся Цуренко и Элина Свитолина.

В свою очередь, еще одна представительница Украины Катерина Козлова в упорной борьбе уступила Виктории Кузмовой из Словакии - 4:6, 6:4, 6:2. Во втором круге Кузмова будет противостоять лидеру сборной Украины Элине Свитолиной.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. Соревнования завершатся 27 января 2019 года.