ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Ястремская выиграла первый в карьере матч на турнирах Grand Slam

Новости » Спорт    15.01.2019 - 10:57
Ястремская выиграла первый в карьере матч на турнирах Grand Slam
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Украинская теннисистка пробилась во второй круг Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала свою первую победу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В матче первого круга 18-летняя спортсменка, которая находится на 57 месте в мировом рейтинге, победила 75 теннисистку мира Саманту Стосур из Австралии - 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 18 минут.

Следующей соперницей Даяны станет 23 ракетка мира Карла Суарес-Наварро из Испании, которая сегодня справилась в двух сетах (7:5, 6:2) с француженкой Кларой Бурель (WTA 551).

Ястремская впервые в карьере вышла во второй круг турнира Grand Slam. До этого она играла на "шлемах" всего трижды и только один раз - в основной сетке.

В текущем сезоне Даяна уже успела сыграть в четвертьфинале турнира WTA International в Хобарте в одиночном разряде и в полуфинале парного.

Также во второй круг турнира в Мельбурне-2019 пробились Леся Цуренко и Элина Свитолина.

В свою очередь, еще одна представительница Украины Катерина Козлова в упорной борьбе уступила Виктории Кузмовой из Словакии - 4:6, 6:4, 6:2. Во втором круге Кузмова будет противостоять лидеру сборной Украины Элине Свитолиной.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. Соревнования завершатся 27 января 2019 года.

Ястремская проиграла в полуфинале парного турнира в Хобарте Ястремская завершила борьбу за одиночный титул на турнире в Хобарте
Новости Украины ТенниссоревнованияAustralian Open
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь