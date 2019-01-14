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Чинна чемпіонка Australian Open з перемоги розпочала захист титулу

Новини » Спорт    14.01.2019 - 13:01
Чинна чемпіонка Australian Open з перемоги розпочала захист титулу
Фото: Каролін Возняцкі (twitter.com/AustralianOpen)

Каролін Возняцкі у двох сетах обіграла Елісон Алісон ван Ейтванк з Бельгії

Третя ракетка світу, датчанка Каролін Возняцкі пробилась до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open), який проходить в Мельбурні. Про це повідомляється на сайті змагань.

Чинна чемпіонка турніру на старті обіграла бельгійку Алісон ван Уйтванк, що займає 52 рядок рейтингу WTA, з рахунком 6:3, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини. Тепер рахунок в особистих зустрічах став 2:0 на користь датчанки.

Наступною суперницею Возняцкі в Мельбурні стане шведка Йоханна Ларссон, яка вийшла до другого кола на відмову Беларуская Віри Лапко, - 7:6 (5), 3:0.

Нагадаємо, що раніше до другого кола змагань також вийшла українка Леся Цуренко. 15 січня свої перші матчі в Мельбурні проведуть ще три українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

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