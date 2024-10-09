Ястремська закрила сезон з загадковим поясненням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки .

За словами одеситки, причиною такого рішення стали "проблеми зі здоров'ям та деякі інші речі". Будь-якої конкретики вона не додала.

Останнім виступом тенісистки у сезоні став турнір WTA 1000 в китайському Ухані, де вона вилетіла у першому колі від "нейтральної" Еріки Андрєєвої. Перед цим українка видала серію з шести поразок поспіль. Останній раз вона завершила поєдинок на свою користь ще на Олімпіаді в Парижі.

Станом на 7 жовтня українка перебуває на 36-ій сходинці у світовому рейтингу. Поточний рік вона почала 106-ю ракеткою світу.

Як грала Ястремська у 2024 році

Взяла участь у 20 турнірах різного рівня, зокрема в усіх чотирьох змаганнях серії Великого шолому. Також представляла Україну на Олімпійських іграх.

Найбільше досягнення в сезоні – півфінал Australian Open. За крок до вирішального матчу українка поступилася Чжен Ціньвень з Китаю.

На Ролан Гаррос Ястремська програла у третьому раунді американці Корі Гауфф. На Вімблдоні – на тому ж етапі – Донні Векіч з Хорватії. US Open завершила вже після першого кола, не зумівши здолати німкеню Юле Німаєр. На Олімпіаді дійшла до третього раунду, де її зупинила Каміла Осоріо з Колумбії.