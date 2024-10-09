Ястремская закрыла сезон с загадочным объяснением

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram теннисистки .

По словам одесситки, причиной такого решения стали "проблемы со здоровьем и некоторые другие вещи". Какой-либо конкретики она не добавила.

Последним выступлением теннисистки в сезоне стал турнир WTA 1000 в китайском Ухане, где она вылетела в первом круге от "нейтральной" Эрики Андреевой. Перед этим украинка выдала серию из шести поражений подряд. В последний раз она завершила поединок в свою пользу еще на Олимпиаде в Париже.

По состоянию на 7 октября украинка находится на 36-й строчке в мировом рейтинге. Нынешний год она начала 106-й ракеткой мира.

Как играла Ястремская в 2024 году

Приняла участие в 20 турнирах разного уровня, в том числе во всех четырех соревнованиях серии Большого шлема. Также представляла Украину на Олимпийских играх.

Наивысшее достижение в сезоне – полуфинал Australian Open. В шаге от решающего матча украинка уступила Чжэн Циньвэнь из Китая.

На Ролан Гаррос Ястремская проиграла в третьем раунде американке Кори Гауфф. На Уимблдоне – на том же этапе – Донне Векич из Хорватии. US Open завершила уже после первого круга, не сумев одолеть немку Юле Нимайер. На Олимпиаде дошла до третьего раунда, где ее остановила Камила Осорио из Колумбии.