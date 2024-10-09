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Ястремская закрыла сезон с загадочным объяснением

Среда 09 октября 2024 15:55
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Ястремская закрыла сезон с загадочным объяснением Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины Даяна Ястремск объявила о досрочном завершении сезона-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram теннисистки.

По словам одесситки, причиной такого решения стали "проблемы со здоровьем и некоторые другие вещи". Какой-либо конкретики она не добавила.

Последним выступлением теннисистки в сезоне стал турнир WTA 1000 в китайском Ухане, где она вылетела в первом круге от "нейтральной" Эрики Андреевой. Перед этим украинка выдала серию из шести поражений подряд. В последний раз она завершила поединок в свою пользу еще на Олимпиаде в Париже.

По состоянию на 7 октября украинка находится на 36-й строчке в мировом рейтинге. Нынешний год она начала 106-й ракеткой мира.

Как играла Ястремская в 2024 году

Приняла участие в 20 турнирах разного уровня, в том числе во всех четырех соревнованиях серии Большого шлема. Также представляла Украину на Олимпийских играх.

Наивысшее достижение в сезоне – полуфинал Australian Open. В шаге от решающего матча украинка уступила Чжэн Циньвэнь из Китая.

На Ролан Гаррос Ястремская проиграла в третьем раунде американке Кори Гауфф. На Уимблдоне – на том же этапе – Донне Векич из Хорватии. US Open завершила уже после первого круга, не сумев одолеть немку Юле Нимайер. На Олимпиаде дошла до третьего раунда, где ее остановила Камила Осорио из Колумбии.

Ранее Костюк без выхода на корт оказалась в следующем круге китайского "тысячника".

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