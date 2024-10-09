Костюк без виходу на корт опинилась у наступному колі китайського "тисячника"
Українка Марта Костюк пройшла у третє коло на Wuhan Open 2024. Її суперниця відмовилась від боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Wuhan Open, 2-й раунд
Костюк – Анісімова – 2:0 (відмова)
Лідер жіночого тенісу України повинна була зустрітися з американкою Амандою Анісімовою. Проте донька російських емігрантів знялася з турніру через травму лівого стегна.
Таким чином, Костюк без боротьби вийшла до третього кола турніру-"тисячника". До того ж, зекономила сили перед непростим протистоянням у наступному раунді.
Там українка зустрінеться з четвертою ракеткою світу Корі Гауфф. Суперниці вже двічі перетинались цього року. У січні українка поступилася представниці США у чвертьфіналі Australian Open, а у квітні перемогла у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Штутгарті.
Костюк – єдина представниця України, що продовжує виступи в Ухані. Леся Цуренко та Даяна Ястремська вже припинили свої виступи в основному раунді, а Юлія Стародубцева не змогла подолати кваліфікацію.
Нагадаємо, що сьогодні Цуренко на відмові вилетіла з турніру в Китаї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.