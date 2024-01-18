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Ястремська яскраво вибила росіянку-втікачку в другому раунді Australian Open

Фото: Даяна Ястремська йде далі в Мельбурні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Даяна Ястремська переграла російську тенісистку з паспортом Франції Варвару Грачову в другому колі Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 2-й раунд, жінки

Грачова – Ястремська – 0:2 (3:6, 2:6)

 

Представниця України активно розпочала матч. Із раннім брейком і вдалою грою на власних подачах вона швидко пішла у відрив (4:1). Грачова опинилася в ролі тієї, яка змушена наздоганяти. У цьому статусі їй вдалося лише уникнути розгрому. Натомість Ястремська закрила сет геймом "під нуль".

За схожим сценарієм розгорнулися події у другій партії. Українська тенісистка легко взяла подачу француженки вже в третьому геймі. Цією стратегічною перевагою Ястремська скористалася сповна, надалі повністю контролюючи ініціативу.

Вирішальним став сьомий гейм. Тут одеситка з боями оформила другий брейк і сенсаційно швидко вийшла на фінішну пряму поєдинку. Ястремська холоднокровно виконала власні подачі та з першої спроби ейсом реалізувала матчбол. На поєдинок вона витратила всього 68 хвилин.

У наступному колі Ястремська з американкою Еммою Наварро. Представниця США в другому раунді здолала італійку Елізабетту Коччаретто (4:6, 6:3, 6:3). У Мельбурні американська тенісистка отримала 27-й номер посіву.

До слова, українка Світоліна в двох сетах здолала болгарку Томову в другому колі мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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Australian OpenДаяна ЯстремськаТеннис