Світоліна на класі пробилася в третій раунд Australian Open-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Australian Open, 2-й раунд, жінки

Світоліна – Томова – 2:0 (6:1, 6:3)

Стартували суперниці з обміну брейками. Однак, далі Світоліна повністю заволоділа ініціативою. Вона не дозволила болгарці взяти бодай ще один гейм. Натомість сама оформила ще два пункти на подачах Томової та закрила сет усього за півгодини.

Конкурентнішою видалася друга партія. До середини сету опонентки йшли нога в ногу. Навіть на брейк Світоліної болгарська тенісистка зуміла відразу ж відповісти зворотним. Утім, у сьомому геймі українка вдруге взяла подачу Томової, а на своїй не дала їй відповісти взаємністю.

Матчбол Світоліної вже яскраво виднівся. Утім, вона цілком могла дозволити собі не форсувати події та зачекати на власну подачу. Проте, українська тенісистка вирішила не покладатися на долю і в наступному ж геймі "під нуль" оформила брейк і завершила поєдинок.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з переможницею протистояння Катеріни Сінякової з Чехії та швейцарки Вікторії Голубіч. Їхній матч стартував трохи пізніше. Поєдинок українки в третьому раунді відбудеться 20 січня.