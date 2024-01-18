Ястремская ярко выбила беглую россиянку во втором раунде Australian Open

Australian Open, 2-й раунд, женщины

Грачева – Ястремская – 0:2 (3:6, 2:6)

Представительница Украины активно начала матч. С ранним брейком и удачной игрой на собственных подачах она быстро ушла в отрыв (4:1). Грачева оказалась в роли догоняющей. В этом статусе ей удалось лишь избежать разгрома. Ястремская же закрыла сет геймом "под ноль".

По схожему сценарию развернулись события во второй партии. Украинская теннисистка легко взяла подачу француженки уже в третьем гейме. Этим стратегическим преимуществом Ястремская воспользовалась сполна, в дальнейшем полностью контролируя инициативу.

Решающим стал седьмой гейм. Здесь одесситка с боями оформила второй брейк и сенсационно быстро вышла на финишную прямую поединка. Ястремская хладнокровно выполнила свои подачи и с первой попытки эйсом реализовала матчбол. На поединок она потратила всего 68 минут.

В следующем круге Ястремская с американкой Эммой Наварро. Представительница США во втором раунде одолела итальянку Элизабетту Коччаретто (4:6, 6:3, 6:3). В Мельбурне американская теннисистка получила 27-й номер посева.