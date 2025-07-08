Ястремська серед найуспішніших українок на "Вімблдоні": історичний результат

Завдяки двом перемогам у межах "Вімблдону"-2025 українка піднялася до трійки найуспішніших представниць України в історії змагання.

Разом із Альоною Бондаренко Ястремська має у своїй копілці 7 перемог в основній сітці "Вімблдону".

Вище лише Леся Цуренко, яка має 11 перемог та Еліна Світоліна, яка цьогоріч оновила власний рекорд і тепер має 22 виграші в Лондоні.

Як і Світоліна, Ястремська може похизуватися півфіналом турніру "Великого шолома" у кар’єрі.

Загалом українські тенісистки здобули п’ять перемог на цьогорічному Вімблдоні, а разом із чоловіками на рахунку українців 106 виграних матчів в основній сітці за всю історію виступів на турнірі (80 у жінок і 26 у чоловіків).

Перемоги українців в основній сітці "Вімблдону"

Еліна Світоліна - 22 (новий рекорд)

Леся Цуренко - 11

Андрій Медведєв - 9

Олександр Долгополов - 8

Сергій Стаховський - 8

Альона Бондаренко - 7

Даяна Ястремська - 7

Катерина Бондаренко - 6

Марта Костюк - 6

Тетяна Перебийніс - 5

Наталія Медведєва - 4 (+1 у складі СНД)

Ангеліна Калініна - 2

Юлія Стародубцева - 2

Олена Татаркова - 2

Олена Брюховець - 1 (+2 у складі СРСР)

Юлія Вакуленко - 1

Вікторія Кутузова - 1

Ілля Марченко - 1

Дар’я Снігур - 1

Рейтинг українців за кількістю перемог в основній сітці турнірів "Великого шлему"