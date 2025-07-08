Ястремська серед найуспішніших українок на "Вімблдоні": історичний результат

Даяна Ястремська увійшла до трійки найуспішніших українок на "Вімблдоні", її результат зрівнявся з легендами.
Про рекорди українців на "Вімблдоні" повідомляє РБК-Україна.
Завдяки двом перемогам у межах "Вімблдону"-2025 українка піднялася до трійки найуспішніших представниць України в історії змагання.
Разом із Альоною Бондаренко Ястремська має у своїй копілці 7 перемог в основній сітці "Вімблдону".
Вище лише Леся Цуренко, яка має 11 перемог та Еліна Світоліна, яка цьогоріч оновила власний рекорд і тепер має 22 виграші в Лондоні.
Як і Світоліна, Ястремська може похизуватися півфіналом турніру "Великого шолома" у кар’єрі.
Загалом українські тенісистки здобули п’ять перемог на цьогорічному Вімблдоні, а разом із чоловіками на рахунку українців 106 виграних матчів в основній сітці за всю історію виступів на турнірі (80 у жінок і 26 у чоловіків).
Раніше писали про те, як остання українка вибула з "Вімблдону"-2025.
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