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Ястремська серед найуспішніших українок на "Вімблдоні": історичний результат

Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Даяна Ястремська увійшла до трійки найуспішніших українок на "Вімблдоні", її результат зрівнявся з легендами.

Про рекорди українців на "Вімблдоні" повідомляє РБК-Україна.

Завдяки двом перемогам у межах "Вімблдону"-2025 українка піднялася до трійки найуспішніших представниць України в історії змагання.

Разом із Альоною Бондаренко Ястремська має у своїй копілці 7 перемог в основній сітці "Вімблдону".

Вище лише Леся Цуренко, яка має 11 перемог та Еліна Світоліна, яка цьогоріч оновила власний рекорд і тепер має 22 виграші в Лондоні.

Як і Світоліна, Ястремська може похизуватися півфіналом турніру "Великого шолома" у кар’єрі.

Загалом українські тенісистки здобули п’ять перемог на цьогорічному Вімблдоні, а разом із чоловіками на рахунку українців 106 виграних матчів в основній сітці за всю історію виступів на турнірі (80 у жінок і 26 у чоловіків).

Перемоги українців в основній сітці "Вімблдону"

  • Еліна Світоліна - 22 (новий рекорд)
  • Леся Цуренко - 11
  • Андрій Медведєв - 9
  • Олександр Долгополов - 8
  • Сергій Стаховський - 8
  • Альона Бондаренко - 7
  • Даяна Ястремська - 7
  • Катерина Бондаренко - 6
  • Марта Костюк - 6
  • Тетяна Перебийніс - 5
  • Наталія Медведєва - 4 (+1 у складі СНД)
  • Ангеліна Калініна - 2
  • Юлія Стародубцева - 2
  • Олена Татаркова - 2
  • Олена Брюховець - 1 (+2 у складі СРСР)
  • Юлія Вакуленко - 1
  • Вікторія Кутузова - 1
  • Ілля Марченко - 1
  • Дар’я Снігур - 1

Рейтинг українців за кількістю перемог в основній сітці турнірів "Великого шлему"

  1. Еліна Світоліна - 108 (+1 технічна)
  2. Андрій Медведєв - 60 (+3 у складі СНД)
  3. Леся Цуренко - 38
  4. Олександр Долгополов - 34
  5. Катерина Бондаренко - 29
  6. Марта Костюк - 27
  7. Альона Бондаренко - 26
  8. Сергій Стаховський - 24
  9. Даяна Ястремська - 24
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ТенісДаяна ЯстремськаУимблдон