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Остання українка вибула з Вімблдону-2025: Людмила Кіченок завершила виступ

Понеділок 07 липня 2025 19:32
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Остання українка вибула з Вімблдону-2025: Людмила Кіченок завершила виступ Людмила Кіченок (фото: instagram.com/lyuda_kichenok)
Автор: Катерина Урсатій

Людмила Кіченок останньою з українок завершила виступи на Вімблдоні-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

У матчі 1/8 фіналу парного розряду дует українки та її австралійської партнерки Еллен Перес поступився бразильсько-угорській парі Тімеї Бабош та Луїзи Стефані.

Ця поразка означає, що Україна більше не має представників у дорослих змаганнях трав'яного Грендслема.

Шлях на Вімблдоні-2025

Кіченок розпочинала Вімблдон з новою партнеркою, Еллен Перес, з якою вона об'єдналася на трав'яному сезоні.

У першому раунді змагань вони впевнено перемогли китайський дует Іфань Сюй та Чжаосюань Ян у двох сетах.

У наступному колі Кіченок та Перес здолали Магду Лінетт з Польщі та Бернарду Перу зі США, також у двох партіях.

Однак у 1/8 фіналу на їхньому шляху став десятий сіяний бразильсько-угорський дует Луїзи Стефані та Тімеї Бабош, хоч пара Кіченок/Перес є 7-ма сіяна.

Перебіг матчу 1/8 фіналу Вімблдону

Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин. Перша партія пройшла у рівній боротьбі до рахунку 5:5.

Після цього Кіченок та Перес втратили гейм на власній подачі, дозволивши суперницям вийти вперед, а в наступному геймі Бабош та Стефані завершили сет з рахунком 7:5.

У вирішальному, другому сеті, Бабош та Стефані здійснили ривок, повели 4:2, і зрештою завершили партію перемогою 6:4, здобувши перемогу у матчі.

За час зустрічі дует Кіченок та Перес зробив дві подачі навиліт, але припустився шести подвійних помилок.

Їхні суперниці, Бабош та Стефані, не виконували сейвів, помилилися на подачі один раз і реалізували два брейки.

Зазначимо, що це була лише друга зустріч цих дуетів. Наприкінці червня україно-австралійська пара здобула перемогу в півфіналі турніру серії WTA 500 у Бад-Гомбурзі.

Українські тенісистки на Вімблдоні-2025

У парному розряді Вімблдону-2025 брали участь п'ять українських тенісисток. Даяна Ястремська та дует Надії Кіченок з Юлією Стародубцевою завершили змагання після першого кола. Марта Костюк дійшла до другого раунду.

В одиночному розряді останні представниці України, Даяна Ястремська та перша ракетка національного рейтингу Еліна Світоліна, вибули в третьому раунді. А Марта Костюк сенсаційно вибула у першому ж раунді.

Наразі представників України на дорослих змаганнях Вімблдону не залишилося. Однак у другому колі юніорського одиночного розряду 8 липня зіграє 16-річний Микита Білозерцев.

Раніше писали, як гламурна тенісистка з України завоювала світову пресу.

Також читайте, як більше 20-ти сіяних вилетіли з "Вімблдона"-2025 після першого кола.

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