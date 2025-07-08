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Ястремская среди самых успешных украинок на "Уимблдоне": исторический результат

Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Даяна Ястремская вошла в тройку самых успешных украинок на "Уимблдоне", ее результат сравнялся с легендами.

О рекордах украинцев на "Уимблдоне" сообщает РБК-Украина.

Благодаря двум победам в рамках "Уимблдона"-2025 украинка поднялась в тройку самых успешных представительниц Украины в истории соревнования.

Вместе с Аленой Бондаренко Ястремская имеет в своей копилке 7 побед в основной сетке "Уимблдона".

Выше только Леся Цуренко, которая имеет 11 побед и Элина Свитолина, которая в этом году обновила собственный рекорд и теперь имеет 22 выигрыша в Лондоне.

Как и Свитолина, Ястремская может похвастаться полуфиналом турнира "Большого шлема" в карьере.

В целом украинские теннисистки одержали пять побед на нынешнем Уимблдоне, а вместе с мужчинами на счету украинцев 106 выигранных матчей в основной сетке за всю историю выступлений на турнире (80 у женщин и 26 у мужчин).

Победы украинцев в основной сетке "Уимблдона"

  • Элина Свитолина - 22 (новый рекорд)
  • Леся Цуренко - 11
  • Андрей Медведев - 9
  • Александр Долгополов - 8
  • Сергей Стаховский - 8
  • Алена Бондаренко - 7
  • Даяна Ястремская - 7
  • Екатерина Бондаренко - 6
  • Марта Костюк - 6
  • Татьяна Перебийнис - 5
  • Наталья Медведева - 4 (+1 в составе СНГ)
  • Ангелина Калинина - 2
  • Юлия Стародубцева - 2
  • Елена Татаркова - 2
  • Елена Брюховец - 1 (+2 в составе СССР)
  • Юлия Вакуленко - 1
  • Виктория Кутузова - 1
  • Илья Марченко - 1
  • Дарья Снигур - 1

Рейтинг украинцев по количеству побед в основной сетке турниров "Большого шлема"

  1. Элина Свитолина - 108 (+1 техническая)
  2. Андрей Медведев - 60 (+3 в составе СНГ)
  3. Леся Цуренко - 38
  4. Александр Долгополов - 34
  5. Катерина Бондаренко - 29
  6. Марта Костюк - 27
  7. Алена Бондаренко - 26
  8. Сергей Стаховский - 24
  9. Даяна Ястремская - 24
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ТеннисДаяна ЯстремскаяУимблдон