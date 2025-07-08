Ястремская среди самых успешных украинок на "Уимблдоне": исторический результат

Даяна Ястремская вошла в тройку самых успешных украинок на "Уимблдоне", ее результат сравнялся с легендами.
О рекордах украинцев на "Уимблдоне" сообщает РБК-Украина.
Благодаря двум победам в рамках "Уимблдона"-2025 украинка поднялась в тройку самых успешных представительниц Украины в истории соревнования.
Вместе с Аленой Бондаренко Ястремская имеет в своей копилке 7 побед в основной сетке "Уимблдона".
Выше только Леся Цуренко, которая имеет 11 побед и Элина Свитолина, которая в этом году обновила собственный рекорд и теперь имеет 22 выигрыша в Лондоне.
Как и Свитолина, Ястремская может похвастаться полуфиналом турнира "Большого шлема" в карьере.
В целом украинские теннисистки одержали пять побед на нынешнем Уимблдоне, а вместе с мужчинами на счету украинцев 106 выигранных матчей в основной сетке за всю историю выступлений на турнире (80 у женщин и 26 у мужчин).
Ранее писали о том, как последняя украинка выбыла из "Уимблдона"-2025.
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