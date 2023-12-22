Ястремська і ще п'ять українців потрапили до кваліфікації Australian Open-2024

За місце в основній сітці змагань поведуть боротьбу четверо тенісисток і двоє тенісистів. Кваліфікація мейджора відбудеться 8-11 січня на кортах Мельбурна.

До жіночої сітки змагань потрапили представниці України з другої сотні світового рейтингу. Разом із Даяною Ястремською за путівки в 1/64 фіналу Australian Open боротимуться Дарія Снігур, Юлія Стародубцева та Катаріна Завацька. До заявки не потрапила Катерина Байндль (132-ге місце в класифікації WTA).

Натомість у чоловічому відборі зіграють Віталій Сачко та Ілля Марченко. Перший торік дійшов до другого кваліфікаційного раунду. Зате другий понад 10 років тому двічі грав у 1/32 фіналу основної сітки.

Раніше до основної сітки Australian Open потрапили четверо українок. Екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна, а також Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Леся Цуренко стартуватимуть в 1/64 фіналу "Гренд Слему". Старт змагань – 14 січня.