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Світоліна та ще три українки потрапили до основної сітки Australian Open-2024

Мельбурн, Середа 06 грудня 2023 15:29
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Світоліна та ще три українки потрапили до основної сітки Australian Open-2024 Фото: Еліна Світоліна ще не грала у фіналах мейджорів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Четверо вітчизняних тенісисток на чолі з Еліною Світоліною стартуватимуть у першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Live Tennis.

Перший мейджор нового сезону розпочнеться 14 січня. На кортах Мельбурна в основній сітці змагань зіграють мінімум чотири українки.

Організатори запросять всіх представниць України в топ-100 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Разом із національною першою ракеткою Світоліною змагатимуться Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Леся Цуренко. Усі вони стартуватимуть в 1/64 фіналу "Гренд Слему".

Найсильніша українка в історії Світоліна двічі грала в чвертьфіналах Australian Open (2018, 2019). Натомість Калініна цьогоріч дійшла до третього раунду змагань, а Костюк вибувала з боротьби на цій стадії тричі (2018, 2022, 2023). Нарешті Цуренко грала в 3-му раунді десять років тому.

Рекордсменкою за перемогами на Відкритому чемпіонаті Австралії залишається американка Серена Вільямс (7 разів). Натомість цьогоріч у Мельбурні тріумфувала білоруска Аріна Сабаленко. У фіналі вона здолала Єлену Рибакіну з Казахстану.

До слова, полька Свьонтек піднялася в топ-10 тенісисток в історії за тижнями нагорі рейтингу.

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