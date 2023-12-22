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Ястремская и еще пять украинцев попали в квалификацию Australian Open-2024

Фото: Даяна Ястремская первый мэйджор года начнет с отбора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Шесть украинских теннисистов во главе с Даяной Ястремской попали в заявочные листы на квалификационные раунды Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

За место в основной сетке соревнований поведут борьбу четверо теннисисток и двое теннисистов. Квалификация мэйджора состоится 8-11 января на кортах Мельбурна.

В женскую сетку соревнований попали представительницы Украины со второй сотни мирового рейтинга. Вместе с Даяной Ястремской за путевки в 1/64 финала Australian Open будут бороться Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая. В заявку не попала Екатерина Байндль (132-е место в классификации WTA).

В свою очередь в мужском отборе сыграют Виталий Сачко и Илья Марченко. Первый в прошлом году дошел до второго квалификационного раунда. Зато второй свыше 10 лет назад дважды играл в 1/32 финала основной сетки.

Ранее в основную сетку Australian Open попали четверо украинок. Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина, а также Ангелина Калинина, Марта Костюк и Леся Цуренко будут стартовать в 1/64 финала "Грэнд Слэма". Старт соревнований – 14 января.

К слову, ранее Свитолина получила приз "Возвращение года" от Женской теннисной ассоциации.

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Australian OpenДаяна ЯстремскаяТеннис