Стрелявшего в журналиста в Киеве отпустили под поручительство депутатов

Оболонский районный суд города Киева отпустили под личное поручительство депутатов Владимира Регешу, который ранил журналиста издания "Настоящее время" во время стрельбы возле одного из пабов в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, заявление о взятии на поруки подали пять народных депутатов Украины (каждый отдельно). Это, в частности, Оксана Корчинский, Андрей Левус, Егор Соболев, Андрей Антонищак и Сергей Высоцкий.

"Суд учел то, что они заслуживают доверия и способны обеспечить надлежащую процессуальную поведение подозреваемого, поэтому отправил его на поруки", - заявила Максимец.

Она добавила, что суд обязал Регеша появляться на вызовы в производстве и сообщать об изменении места жительства.

Напомним, 5 мая ветеран военных действий на Донбассе Владимир Решега выстрелил в ногу корреспондента Владимира Рунеца. Его отвезли в больницу и прооперировали.

Как сообщил пострадавший, мужчина был должен девушке крупную сумму денег и регулярно ей угрожал. Вечером 5 мая он приехал в паб, где сидел журналист, девушка и несколько других знакомых.

Позже Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему Владимиру Решеге. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия).