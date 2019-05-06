В Киеве журналист получил огнестрельное ранение из винтовки

Фото: Владимир Рунец (facebook.com/quick2reply)

Ветеран военных действий на Донбассе выстрелил в ногу корреспондента

Корреспондент "Настоящего Времени" в Киеве Владимир Рунец был ранен из огнестрельного оружия вечером 5 мая. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Настоящее время".

Как сообщается, ветеран военных действий на Донбассе выстрелил в ногу корреспондента - журналиста отвезли в больницу и прооперировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, но известно, что предстоят еще две операции.

Стрелял в журналиста доброволец украинской армии Владимир Регеша. По словам Рунца, мужчина был должен девушке крупную сумму денег и регулярно ей угрожал. Вечером 5 мая он приехал в паб, где сидел журналист, девушка и несколько других знакомых.

"В этот момент бывший позвонил, спросил, где она, и сказал, что сейчас привезет деньги. Вместо денег привез оружие, достал пистолет, стрелял в воздух и угрожал ее убить. Пистолет заклинило, тогда он достал из багажника винтовку и начал палить во всех гостей кафе", - рассказывает Рунец.

Рунец попытался уговорить мужчину убрать оружие, но был ранен в стопу. Вскоре после стрельбы Регеша скрылся на автомобиле, но позже сам сдался полиции. По данным МВД, против мужчины завели уголовное дело по статье о "хулиганстве с применением огнестрельного оружия". За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в 2017 году съемочную группу журналистов обстреляли под Киевом. Журналисты проекта "Слидство.Инфо" заявляют, что подверглись обстрелу во время сбора информации для программы: группа вела съемку с дрона имения одного из украинских олигархов под поселком Плюты Киевской области.