Стрілка, який поранив журналіста у Києві, відпустили під поруку депутатів

Оболонський районний суд міста Києва відпустили під особисту поруку депутатів Володимира Регешу, який поранив журналіста видання "Настоящее время" під час стрілянини біля одного з пабів в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, заяву про взяття на поруки подали п'ять народних депутатів України (кожен окремо). Це, зокрема, Оксана Корчинський, Андрій Левус, Єгор Соболєв, Андрій Антонищак та Сергій Висоцький.

"Суд врахував те, що вони заслуговують довіри і здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому відправив його на поруки", - заявила Максимець.

Вона додала, що суд зобов'язав Регеша з'являтися на виклики у провадженні і повідомляти про зміну місця проживання.

Нагадаємо, 5 травня ветеран військових дій на Донбасі Володимир Решега вистрілив в ногу кореспондента Володимира Рунеца. Його відвезли в лікарню і прооперували.

Як повідомив потерпілий, чоловік повинен був дівчині велику суму грошей і регулярно їй погрожував. Увечері 5 травня він приїхав в паб, де сидів журналіст, дівчина і кілька інших знайомих.

Пізніше Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру 45-річному Володимиру Решеге. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 4 ст.296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).