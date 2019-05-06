Стрелявшему в журналиста в Киеве сообщили о подозрении

Фото: Владимир Рунец (facebook.com/quick2reply)

Готовится ходатайство о заключении злоумышленника под стражу

Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему жителю столицы, который открыл стрельбу и ранил журналиста. Об этом сообщает СБ-Ураина со ссылкой на пресс-службу прокуатуры города Киева.

Отмечается, что 5 мая около 22:00 на летней террасе заведения "Портер Паб" в Оболонском районе столицы произошел словесный конфликт злоумышленника с компанией молодых людей. Подозреваемый в результате совершил 6 выстрелов из винтовки.

"В результате выстрелов одна из пуль попала в потерпевшего, причинив последнему открыт второй степени обломочный огнестрельное перелом кости правой стопы", - отметили в прокуратуре.

Раненый оказался журналистом. Злоумышленник задержан, а во время обыска его автомобиля было изъято карабин "Сайга" Н-04132530 калибра 7,62 мм, патроны 7,62 * 39мм, а также магазины.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия)", - уточнили в прокуратуре.

Также готовится ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 5 мая корреспондент "Настоящего Времени" в Киеве Владимир Рунец был ранен из огнестрельного оружия.