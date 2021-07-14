Стреляли в беспилотники и не пропускали патруль: боевики мешали работе ОБСЕ

На блокпосте вооруженных формирований в районе Казацкого (Донецкая область) 2 вооруженных боевика не пропустили патруль в направлении Порохня.

Еще один инцидент произошел на блокпосте боевиков в районе Заиченко - вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль в направлении Пикузы (бывш. Коминтерново) и Саханки. Свои действия оккупанты объяснили тем, что "в этом районе продолжаются работы по разминированию", хотя люди и транспорт пересекали блокпост без препятствий.

Также на блокпосте вооруженных формирований на окраине Крещатицкого

(бывш. Красноармейское) 3 боевика не пропустили патруль ОБСЕ В Куликово. Сослались на то, что "продолжаются работы по разминированию" территории, хотя гражданские лица и транспортные средства пересекали блокпост.

На блокпосте в Приморском 3 вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль в Набережное. Сослались на те же работы по разминированию.

Также ОБСЕ сообщает об обстрелах БПЛА наблюдателей в Луганской области. В Трехизбенке наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия, а в Кадиевке 55 выстрелов.