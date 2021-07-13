Боевики обстреляли из артиллерии село на Донбассе: разрушены дома местных жителей

Утром 13 июля боевики обстреляли из запрещенных минскими соглашениями 122-миллимитровых орудий село Тарамчук в Донецкой области. Разрушены жилые дома и трансформаторная подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что обстрел велся с 07:40 до 08:25 со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное. Боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего они выпустили по селу более 30 снарядов.

В результате обстрела пострадали жилые дома местных жителей и трансформаторная подстанция. "К счастью, никто из мирных жителей не пострадал", - отметили украинские военные.

На опубликованных ООС фотографиях видны воронки от разрыва снарядом, поврежденные дома и уничтоженные хозяйственные постройки.

Фото: боевики из артиллерии обстреляли село на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)