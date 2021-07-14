Стріляли в безпілотники і не пропускали патруль: бойовики заважали роботі ОБСЄ

На блокпості збройних формувань в районі Козацького (Донецька область) 2 озброєних бойовика не пропустили патруль в напрямку Порохня.

Ще один інцидент стався на блокпості бойовиків в районі Зайченко - озброєний член збройних формувань не пропустив патруль в напрямку Пікузи (колиш. Комінтернове) та Саханки. Свої дії окупанти пояснили тим, що "в цьому районі тривають роботи з розмінування", хоча люди і транспорт перетинали блокпост без перешкод.

Також на блокпості збройних формувань на околиці Хрещатицького

(колиш. Красноармійське) 3 бойовики не пропустили патруль ОБСЄ в Куликовому. Послалися на те, що "тривають роботи з розмінування" території, хоча цивільні особи і транспортні засоби перетинали блокпост.

На блокпості в Приморському 3 озброєних членів збройних формувань не пропустили патруль в Набережне. Послалися на ті ж роботи з розмінування.

Також ОБСЄ повідомляє про обстріли БПЛА спостерігачів у Луганській області. У Трьохізбенці спостерігачі чули 2 постріли зі стрілецької зброї, а в Кадіївці 55 пострілів.