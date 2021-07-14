Боевики стягивают тяжелую технику в Донецкой области: ОБСЕ заметила танки и гаубицы

Боевики стягивают военную тяжелую технику на Донбассе в нарушение договоренностей. Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили танки, гаубицы минометы и пушки на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 13 июля.

В местах отвода вооружения на неподконтрольной территории наблюдатели зафиксировали 3 гаубицы. Речь идет о гаубицах 122 калибра типа Д-30 ("Лягушка"). Их возле Ольховки зафиксировали беспилотники ОБСЕ.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 57 единиц вооружения на 2 полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой области.

Речь идет о 30 танках неустановленного типа, беспилотник заметил их в поселке Терновое.

Также в районе Покровки беспилотники ОБСЕ заметили 6 крупнокалиберных (122мм) гаубиц типа "Лягушка" и "Гвоздика". В этом же месте боевики разместили 3 противотанковые пушки (МТ-12, "Рапира", 100 мм), 15 танков (Т-64 - 4 единицы, Т-72 - 11 единиц) и 3 буксируемых миномета.

Также 4 самоходных гаубицы (минометы) были обнаружены в районе поселка Терновое.