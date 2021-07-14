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Стреляли в беспилотники и не пропускали патруль: боевики мешали работе ОБСЕ

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Украина, Среда 14 июля 2021 06:07
Стреляли в беспилотники и не пропускали патруль: боевики мешали работе ОБСЕ Фото: боевики мешали работе ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этот раз оккупанты не пропускали наблюдателей на неподконтрольные украинскому правительству территории и обстреливали беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 13 июля.

На блокпосте вооруженных формирований в районе Казацкого (Донецкая область) 2 вооруженных боевика не пропустили патруль в направлении Порохня.

Еще один инцидент произошел на блокпосте боевиков в районе Заиченко - вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль в направлении Пикузы (бывш. Коминтерново) и Саханки. Свои действия оккупанты объяснили тем, что "в этом районе продолжаются работы по разминированию", хотя люди и транспорт пересекали блокпост без препятствий.

Также на блокпосте вооруженных формирований на окраине Крещатицкого
(бывш. Красноармейское) 3 боевика не пропустили патруль ОБСЕ В Куликово. Сослались на то, что "продолжаются работы по разминированию" территории, хотя гражданские лица и транспортные средства пересекали блокпост.

На блокпосте в Приморском 3 вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль в Набережное. Сослались на те же работы по разминированию.

Также ОБСЕ сообщает об обстрелах БПЛА наблюдателей в Луганской области. В Трехизбенке наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия, а в Кадиевке 55 выстрелов.

Напомним, боевики стягивают тяжелое вооружение в Донецкой области. Там беспилотники ОБСЕ зафиксировали танки, гаубицы, минометы, пушки и другое оружие.

Ранее сообщалось об обстреле Авдеевки боевиками. Оккупанты применяли артиллерию и минометы.

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