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"Стреляем и по своим": оккупанты признаются, что воюют в Украине вслепую

Новина українською →
Украина, Пятница 15 июля 2022 14:24
"Стреляем и по своим": оккупанты признаются, что воюют в Украине вслепую Фото: оккупанты стреляют по своим, потому что воюют в Украине вслепую (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты признаются, что воюют против Украины вслепую. Из-за того что не видят куда стреляют, иногда попадают и в "своих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны.

"Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям...Бывает стреляем и по своим", - слышно из перехваченного разговора слова вражеского артиллериста.

Он также рассказывает, что командир их батальона был тяжело ранен.

"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак", - говорит россиянин.

Оккупант рассказывает, что у них в подразделении около двухсот убитых.

"Здесь раненых оставляют и они на х... (совсем) никому не нужны. И они умирают в поле. Потому, что никто их не забирает", - добавляет российский военный.

Кроме того, он утверждает, что больше всего боится не смерти, а "красной печати" в документе, что он отказался участвовать в войне.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором слышно, что оккупанты массово начинают паниковать из-за массовых ударов по их технике.

Добавим, также перехвачен разговор, где оккупанты говорят, что украинские защитники так зажали оккупантов в Харьковской области, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении.

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