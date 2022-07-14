ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты паникуют от возможностей нового оружия ВСУ: новый перехват разговора

Новина українською →
Киев, Четверг 14 июля 2022 13:11
Оккупанты паникуют от возможностей нового оружия ВСУ: новый перехват разговора Фото: оккупанты паникуют от возможностей нового оружия ВСУ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

У российских оккупантов массово горят танки в результате точных ударов ВСУ. Однако в ответ им сложно попасть, поэтому враги начинают паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехваченный разговор оккупантов, который перехватила СБУ.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо*б. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники... могут", - жалуется оккупант своей жене.

Как слышно из перехваченного разговора, чтобы поддержать разговор, жена дает ему совет: "Вам же надо танками стрелять на такие расстояния".

Впрочем, российский оккупант исправляет ее представление о современной войне: "Да x*ли… они начинают бить тебя в 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Напомним, ранее из перехвата СБУ стало известно, что российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война России против Украины
NEWS
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам
В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ