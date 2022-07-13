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Оккупанты в панике, никто не хочет наступать. Новый перехват от СБУ

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 14:39
Оккупанты в панике, никто не хочет наступать. Новый перехват от СБУ Фото: оккупанты под Харьковом паникуют и не хотят идти в наступление (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские защитники так зажали оккупантов в Харьковской области, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват СБУ разговора россиян.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", - рассказывает российский оккупант своему другу, также воюющему в рядах рашистов, но на другом направлении.

При этом оккупант признает преимущество ВСУ и признается, что желающих идти в наступление нет.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али - все пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…" – жалуется рашист.

Ранее из перехвата СБУ стало известно, что российские оккупанты завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 100 своих военных погибшими. Всего уже уничтожено около 37 570 оккупантов.

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