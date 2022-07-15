ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Стріляємо й по своїм": окупанти зізнаються, що воюють в Україні наосліп

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 15 липня 2022 14:24
"Стріляємо й по своїм": окупанти зізнаються, що воюють в Україні наосліп Фото: окупанти стріляють по своїм, бо вооють в Україні наосліп (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти зізнаються, що воюють проти України наосліп. Через те що не бачать куди стріляють, іноді влучають і у "своїх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони.

"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яким цілям...Буває стріляємо і по своїм", - чути з перехопленої розмови слова ворожого артилериста.

Він також розповідає, що командир їхнього батальйону був важко поранений.

"Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень", - каже росіянин.

Окупант розповідає, що у них в підрозділі близько двохсот вбитих.

"Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому, що ніхто їх не забирає", - додає російський військовий.

Крім того, він стверджує, що найбільше боїться не смерті, а "червоної печатки" в документі, що він відмовився брати участь у війні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій чути, що окупанти масово починають панікувати через масові удари по їх техніці.

Додамо, також перехоплено розмову, де окупанти кажуть, що українські захисники так затисли окупантів в Харківській області, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року