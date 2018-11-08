Стрелок, открывший огонь в Калифорнии, служил в ВС США в Афганистане

Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Иэн Дэвид Лонг в период с августа 2008 по март 2013 года проходил службу в ВС США в Афганистане

Стрелок, который 7 ноября открыл огонь в ресторане города Таузанд-Окс под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), ранее проходил службу в рядах вооруженных сил США в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, 29-летний Иэн Дэвид Лонг в период с августа 2008 по март 2013 года проходил службу в Корпусе морской пехоты США. На протяжении семи месяцев он находился в Афганистане, где служил в подразделении морской пехоты в качестве пулеметчика.

Напомним, ранее сообщалось, что стрелок покончил с собой, когда увидел приближающихся к месту события полицейских.

Так, в результате стрельбы в ресторане в Таузенд-Оксе в 40 милях от Лос-Анджелеса (Калифорния, США) погибли 13 человек, включая стрелка. Вечером 7 ноября неизвестный совершил более 30 выстрелов. Пострадавшие в панике выбегали из помещения и пытались скрыться на ближайшей заправке. На момент происшествия в ресторане находились более сотни посетителей.