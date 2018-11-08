Стрелок, открывший огонь в баре под Лос-Анджелесом, покончил с собой

Фото: полиция на месте стрельбы в Таузенд-Оксе (twitter.com/skbaer)

Полиция полагает, что он застрелился, когда увидел приближающихся полицейских

Стрелок, который 7 ноября открыл огонь в ресторане города Таузанд-Окс под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), покончил с собой, когда увидел приближающихся к месту события полицейских. Об этом сообщил в четверг, 8 ноября, шериф местной полиции Джефф Дин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы полагаем, что он сам застрелился, когда вошли офицеры полиции", - сказал он.

Полиция установила личность стрелка. Им оказался 28-летний Йен Дэвид Лонг.

Напомним, в результате стрельбы в ресторане в Таузенд-Оксе в 40 милях от Лос-Анджелеса (Калифорния, США) погибли 13 человек, включая стрелка. Вечером 7 ноября неизвестный совершил более 30 выстрелов. Пострадавшие в панике выбегали из помещения и пытались скрыться на ближайшей заправке. На момент происшествия в ресторане находились более сотни посетителей.

Полиция Калифорнии заявила о гибели стрелка в ресторане Borderline Bar & Gril. В то же время власти не уточняют, как погиб стрелок. Также сообщается, что помощник шерифа был застрелен, когда приехал по вызову на место инцидента и вошел в помещение ресторана.