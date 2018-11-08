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Стрілок, який відкрив вогонь в Каліфорнії, служив у ЗС США в Афганістані

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 23:09
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Іен Девід Лонг в період з серпня 2008 по березень 2013 року проходив службу у ЗС США в Афганістані

Стрілок, який 7 листопада відкрив вогонь в ресторані міста Таузанд-Окс під Лос-Анджелесом (штат Каліфорнія), раніше проходив службу в лавах збройних сил США в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, 29-річний Ян Девід Лонг в період з серпня 2008 по березень 2013 року проходив службу в Корпусі морської піхоти США. Протягом семи місяців він перебував в Афганістані, де служив у підрозділі морської піхоти в якості кулеметника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стрілок наклав на себе руки, коли побачив що наближаються до місця події поліцейських.

Так, в результаті стрілянини у ресторані в Таузенд-Оксі в 40 милях від Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) загинули 13 людей, включаючи стрілка. Увечері 7 листопада невідомий здійснив понад 30 пострілів. Постраждалі в паніці вибігали з приміщення і намагалися сховатися на найближчій заправці. На момент події в ресторані знаходилися більше сотні відвідувачів.

Стрілок, який відкрив вогонь у барі під Лос-Анджелесом, наклав на себе руки Держдеп США закликав РФ припинити агресивну поведінку над Чорним морем
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