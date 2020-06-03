К стрельбе на "7-м километре" в Одессе причастны работники охранной фирмы

Полиция установила 5 активных участников стрельбы на рынке "7-й километр" в Одессе, которая произошла утром 2 июня. К стрельбе причастны работники одной из охранных фирм.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации действий установленных правонарушителей. Также ведутся поиски других причастных к преступлению.

Полиция открыла еще два уголовных производства по факту стрельбы на рынке, а именно по ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса.

Напомним, стрельба на "7-м километре" в Одессе произошла вчера утром из-за конфликта между работниками двух магазинов. По данным полиции, работники учреждений не поделили места для парковки.

В результате работники одного из магазинов решили совершить погром в павильоне других, что повлекло ранение двух людей.

Сначала полиция сообщала о задержании 10 человек на месте инцидента, а также о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.

Кроме того, в сети опубликовали видео, на котором зафиксировано погром в тканевом павильоне одесского рынка.