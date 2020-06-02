Полиция задержала причастных к стрельбе на "7-м километре" в Одессе

Полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины
После стрельбы на рынке "7-й километр" в Одессе правоохранители задержали 10 человек. Само событие квалифицировали как хулиганство.
Об этом сообщила полиция Одесской области на странице в Facebook.
Как рассказали правоохранители, конфликт возник между работникам рынка, которые не смогли поделить места парковки автомобилей. Работники одного из магазинов с пистолетами для отстрела резиновых и битами пошли в павильон тканей, где совершили погром.
Прекратили конфликт полицейские, которые прибыли на место происшествия. На рынке правоохранители задержали 10 человек и доставили их в отделение полиции.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают всех участников преступления.
Вранці на промтоварному ринку невідомі особи невідомі особи в масках зайшли до магазину тканин, вчинили погром зі стріляниною
Вранці на промтоварному ринку 7 км невідомі особи в масках зайшли до магазину тканин, вчинили погром зі стріляниною, побили працівників та втекли з місця події на двох мікроавтобусах. Для встановлення місця знаходження та затримання цих осіб в дію був введений оперативний план «Перехоплення». Наразі їх пошуки тривають. В результаті стрілянини поранення отримали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні. Працівники торговельного закладу, розуміючи, що до цього у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброїлись пістолетом для відстрілу гумових куль та битами і пішли до їхнього магазину, де побили вікна. Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10-х осіб. Наразі подію кваліфіковано за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають заходи по встановленню та притягненню до відповідальності всіх учасників злочину.Опубліковано Поліція Одеської області Вівторок, 2 червня 2020 р.
Напомним, стрельба на "7-м километре" в Одессе произошла сегодня утром, ранения получили двое людей.
Позже в сети появилось видео с места происшествия, на котором видно как злоумышленники прибывают к одному из павильонов рынка.
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Автор: Дмитрий Левицкий