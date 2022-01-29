Стрельба на "Южмаше". Рябчуку помогли выбраться с Днепра: ГБР ищет свидетелей

Военнослужащий Национальной гвардии Артем Рябчук после стрельбы в "Южном машиностроительном заводе" смог покинуть Днепр. Государственное бюро расследований и Нацполиция ищет свидетелей и очевидцев, которые видели стрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР .

Следствие установило, что Рябчук после того, как сбежал с места происшествия с оружием ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили.

"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", - говорится в сообщении.

ГБР просит очевидцев, видевших в этот период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352.