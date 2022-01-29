Стрілянина на"Південмаші". Рябчуку допомогли вибратися з Дніпра: ДБР шукає свідків
Військовослужбовець Національної гвардії Артем Рябчук після стрілянини в "Південному машинобудівному заводі" зміг покинути Дніпро. Державне бюро розслідувань і Нацполіція шукає свідків і очевидців, які бачили стрілка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Слідство встановило, що Рябчук після того, як втік з місця події зі зброєю ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі.
"Зупинивши один з легкових автомобілів, Він наказав жінці відвести його в м.Підгороднє Дніпровського району Дніпропетровської області в житлові квартали", - йдеться в повідомленні.
ДБР просить очевидців, які бачили в цей період Рябчука, зв'язатися за телефоном 0800-350-352.
Нагадаємо, за даними слідства вночі 27 січня військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі з військової варти на "Південмаші". В результаті загинули четверо військовослужбовців і жінка, яка була контролером на КПП.
Заступник голови МВС Євген Єнін заявляв, що поки рано говорити про мотиви, але напередодні стало відомо, що Рябчука могли зацькувати інші солдати після того, як він намагався запобігти конфлікту у військовій частині і звернувся до командування.
Затриманому пред'явили підозри за трьома статтями. На тлі трагічного інциденту був звільнений командувач Нацгвардії Микола Балан.
Пізніше суд заарештував нацгвардійця щонайменше до 27 березня.