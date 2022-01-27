Енин: о мотивах расстрела военных в Днепре пока рано говорить

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин считает, что на сегодня рано говорить о мотивах нацгвардейца Артемия Рябчука, который расстрелял военных в Днепре . Следствию еще предстоит их установить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге в Днепре.

"На сегодняшний момент, наверное, рано говорить о мотивах, как бы нам всем не хотелось их понять. Я уверен, как только это позволит следствие, (мотивы, - ред.) будут известны", - заявил он.

Напомним, на фоне трагедии в Днепре, в результате которой погибли пятеро военнослужащих, в отставку подал командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан. До этого президент Владимир Зеленский обещал, что по факту ночного инцидента будут приняты кадровые решения.

Подробнее о расстреле на территории "Южмаша" читайте в материале "Расстрел военных в Днепре. Что могло стать причиной трагедии".