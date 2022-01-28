Расстрел караула в Днепре. Суд арестовал нацгвардейца

Суд избрал меру пресечения военнослужащему Национальной гвардии Артему Рябчуку. Он вчера устроил стрельбу на территории предприятия "Южмаш" в Днепре, убив пятерых и ранив еще столько же людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой за заседание суда.

Кировский районный суд Днепра решил отправить Артема Рябчука под стражу без альтернативы внесения залога. Он будет находиться под стражей до 27 марта 2022 года.

Сторона обвинения просила суд отправить Рябчука на гауптвахту, но суд решил, что нацгвардейца следует отправить в СИЗО.

Что произошло на "Южмаше"

Вчера рано утром на территории днепровского предприятия "Южмаш" нацгвардеец расстрелял сослуживцев и сбежал. Инцидент произошел во время выдачи оружия караулу. В результате стрельбы погибли четверо военнослужащих и один гражданский. Еще пятеро получили ранения различной тяжести.

Как заявили правоохранители, стрелком был нацгвардеец Артем Рябчук. Через несколько часов его задержали полицейские в другом городе, прибывшие после сообщения от прохожего.

Рябчук получил подозрение по трем статьям Уголовного кодекса:

115 (Умышленное убийство);

408 (дезертирство)

410 (Похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявлял, что нацгвардеец понесет строжайшую ответственность, которая предусмотрена законом.