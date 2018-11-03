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Стрельба в йога-центре в США: полиция назвала имя нападавшего

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 14:25
Фото: место стрельбы (twitter.com/ArekSarkissian)
Фото: место стрельбы (twitter.com/ArekSarkissian)

В результате стрельбы 2 человека погибли, еще 4 получили ранения

Правоохранители Соединенных Штатов Америки (США) назвали имя нападавшего на студию йоги в городе Таллахасси (штат Флорида). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, жертвами нападения на студию йоги стали 2 человека, еще 4 получили ранения. В службе охраны здоровья Таллахасси сообщили, что трое раненых находятся в критическом состоянии.

Кроме того, сам нападавший также погиб. По словам главы полиции города Майкла де Лео, нападавший был опознан.

"Им оказался 40-летний житель города Скотт Пол Бейерл", - сообщил де Лео.

Отмечается, что сейчас правоохранители выясняют возможный мотив совершения преступления и проверяют был ли нападающий связан с жертвами.

Кроме того, в местных СМИ сообщили, что после того, как Бейерл открыл огонь, люди, находившиеся в студии йоги вступили в борьбу с ним, а одному даже удалось сбить нападавшего с ног.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина открыл стрельбу в студии йоги в результате чего погиб один человек, а сам нападавший застрелился.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США произошла стрельба в школе. В результате происшествия погиб один человек.

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