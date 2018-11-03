Стрілянина в йога-центрі у США: поліція назвала ім'я нападника

Фото: місце стрільби (twitter.com/ArekSarkissian)

В результаті стрілянини 2 людини загинули, ще 4 отримали поранення

Правоохоронці Сполучених Штатів Америки (США) назвали ім'я нападника на йога-центр в місті Таллахассі (штат Флорида). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, жертвами нападу на йога-центр стали 2 людини, ще 4 отримали поранення. В службі охорони здоров'я Таллахассі повідомили, що троє поранених знаходяться в критичному стані.

Крім того, сам нападник також загинув. За словами очільника поліції міста Майкла де Лео, нападник був опізнаний.

"Ним виявився 40-річний житель міста Скот Пол Бейерл", - повідомив де Лео.

Зазначається, що зараз правоохоронці з'ясовують можливий мотив вчинення злочину і перевіряють чи був нападник пов'язаний із жертвами.

Крім того, в місцевих ЗМІ повідомили, що після того, як Бейерл відкрив вогонь, люди, що знаходилися в йога-центрі вступили в боротьбу з ним, а одному навіть вдалося збити нападника з ніг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у американському штаті Флорида чоловік відкрив стрілянину в студії йоги в результаті чого загинула одна людина, а сам нападник застрелився.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у США сталася стрілянина у школі. В результаті події загинула одна людина.