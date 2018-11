В США мужчина открыл стрельбу в студии йоги, погибло 2 человека

Нападавший на посетителей студии йоги покончил с собой

В штате Флорида (США) мужчина открыл стрельбу в студии йоги в результате чего погиб один человек, а сам нападавший застрелился. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tallahessee Democrat.

Представитель правоохранительных органов заявил, что ранения получили по меньшей мере шесть человек. Один человек был доставлен в больницу в критическом состоянии, еще трое в тяжелом, а двое других - в стабильном. Один из пострадавших в последствии умер в больнице. Сам стрелок покончил с собой.

Сообщается, что студия йоги находится в торговом центре. В момент инцидента на занятия йоги было записано 11 человек. Сам инструктор по йоге не пострадал.

Свидетели рассказали, что в студию зашел высокий человек с бородой и вел себя странно. После этого доставши оружие он открыл огонь. Местные власти сообщают, что произошел конфликт. Полиция пока не определила личность и мотив нападавшего.

Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The gunman killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER