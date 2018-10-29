В США произошла стрельба в школе

Иллюстративное фото (FBI.gov)

В результате происшествия погиб один человек

В средней школе американского штата Северная Каролина произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник утром в школе города Матьюс.

"Один школьник был ранен и доставлен в больницу, характер его повреждений еще неизвестен. В связи с инцидентом был задержан другой школьник", - говорится в сообщении.

Как сообщает AP, пострадавшего школьника госпитализировали в критическом состоянии. От полученных ранений он умер в больнице. Правоохранители задержали школьника, которого подозревают в стрельбе в учебном заведении.

Напомним, в сентябре в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на территории школы произошла стрельба, в результате чего погиб один человек. Со слов начальника городской полиции Джастина Робертса, погибшим стал 18-летний парень, но Робертс не смог ответить на вопрос является ли погибший учеником в данном заведении.

В конце августа на севере Калифорнии неизвестные устроили стрельбу возле школы, в результате чего погиб подросток. Инцидент произошел в Фэйрфилде на севере штата Калифорния. В результате стрельбы погиб 16-летний подросток. Также сообщалось о еще одном пострадавшем, которого госпитализировали в критическом состоянии.