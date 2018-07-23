Стрельба в Торонто: погибли по меньшей мере три человека

Подозреваемый открыл огонь в сторону полиции, прежде чем убить себя

В результате стрельбы в Торонто, которая произошла в воскресенье, 22 июля, погибли уже трое человек, включая нападавшего, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает CTV News.

Так, по данным местного издания, которое ссылается на источник в полиции Торонто, предположительно, подозреваемый открыл огонь в сторону полиции, прежде чем убить себя.

Ранее сообщалось, о смерти двух людей, в результате атаки в Торонто.

Как известно, в Торонто произошла стрельба в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля 2018 в 22 часа по местному времени. Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов.

Ранее сообщалось, что пострадали 14 человек, из общего количества пострадавших погибла одна женщина. Также сообщалось о критическом состоянии одного из пострадавших.