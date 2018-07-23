Стрілянина у Торонто: загинуло щонайменше троє людей

Підозрюваний відкрив вогонь у бік поліції, перш ніж вбити себе

Внаслідок стрілянини у Торонто, яка сталась у неділю, 22 липня, загинуло вже троє людей, включаючи нападника ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє CTV News.

Так, за даними місцевого видання, яке посилається на джерело в поліції Торонто, ймовірно, підозрюваний відкрив вогонь у бік поліції, перш ніж вбити себе.

Раніше повідомлялось, про смерть двох людей, внаслідок атаки у Торонто.

Як відомо, в Торонто відбулася стрілянина в районі проспекту Денфорт і Логан 22 липня 2018 о 22 годині за місцевим часом. Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів.

Раніше повідомлялося, що постраждали 14 осіб, із загальної кількості потерпілих загинула одна жінка. Також повідомлялося про критичний стан однієї з потерпілих.