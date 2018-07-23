Число постраждалих в результаті стрілянини в Торонто зросло до 14, є загибла

За даними поліції Торонто, нападник мертвий

В результаті стрілянини в Торонто (Канада) постраждали 14 осіб, із загальної кількості потерпілих загинула одна жінка. Про це йдеться в повідомленні поліції Торонто в Twitter.

Повідомляється, що підозрюваний, який відкрив стрілянину на проспекті Денфорт, мертвий.

"Начальник поліції Торонто Марк Сондерс оновив дані з місця подій для засобів масової інформації зі сцени. 14 осіб постраждали в результаті стрілянини, одна доросла жінка померла. Ще одна молода дівчина перебуває в критичному стані. Підозрюваний мертвий (не входить в число 14 жертв), - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Торонто внаслідок стрілянини постраждали не менше 8 осіб. Стрілянина сталася в районі проспектів Денфорт і Логан. За словами очевидців, вони чули 10 або 20 пострілів. На місці події знаходиться безліч поліцейських. Більша частина району заблокована, аварійні бригади приїхали на місце інциденту. Також повідомляється, що більшу частину постраждалих доставили в травматологічні центри у Саннібрук та госпіталь святого Майка.